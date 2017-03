Villingen-Schwenningen Schicksale werden beleuchtet

Nach ihrer Vertreibung aus Königsberg landete die damals 23-jährige Heimatvertriebene Heta Zackschewski 1947 in Brittheim, wo sie unter ärmlichsten Zuständen in der winzigen Wohnung mit zwei unehelichen Söhnen lebte.

Museumsleiterin Almut Grüner und ihr Team recherchierten und fanden schließlich heraus, dass die junge Frau seinerzeit als Putzfrau in einer Firma in Rosenfeld gearbeitet hatte, von dort aber mit drei Söhnen 1961 in die USA ausgewandert war. Einem Kunden der Firma hatte sie in einem Brief ihre Situation geschildert. "Und der hat sie dann quasi nach Amerika geholt", sagt Grüner. Mit Unterstützung des Archivars in Rosenfeld fanden die Museumsmacher zudem heraus, in welchen Verhältnissen die junge Frau wohnte: ohne fließendes Wasser, kaum das Nötigste für das tägliche Leben. In den Unterlagen finden sich noch die Bittbriefe der Frau an die Behörden, ihr und den Söhnen beispielsweise mit einem Wasseranschluss, Kinderschuhen, einem Spiegel und Seife auszuhelfen.

Nach weiteren Recherchen wurde Almut Grüner über das Internet dann in den USA fündig und fand den ältesten Sohn der Heta Zackschewski, Werner, mit dem sie telefonierte. Er lebt in Indiana, die beiden Brüder Ulrich und Georg in Florida. Werner Zackschewski bestätigte die Auswanderungsgeschichte und auch einige Details an die Zeit in der Armenwohnung des Farrenstalls. Seine Mutter war 1979 in der Bronx von Boston gestorben.

"Das ist keine typische Geschichte einer Heimatvertriebenen. Das ist ja wie die Story eines Hollywoodfilms", schwärmt die Museumsleiterin über den Geschichtenschatz, der dem Museum fast beiläufig in die Arme gefallen war. Die Geschichte der Heta Zackschewski diene als Aushängeschild für die Ausstellung.

Für die Ausstellung soll die Armenwohnung den Verhältnissen der Heta angepasst werden. "Die junge Fau hat mit den Kindern in einem Bett geschlafen. Drin stehen zwei – eins fliegt also raus", sagt Grüner. Im Farrenstall selbst soll die Ausstellung zu den Heimatvertriebenen stattfinden. Auf den Aufruf der Museumsverantwortlichen hatten sich rund 30 Zeitzeugen, Heimatvertriebene, gemeldet, die der sozialen Randgruppe in der Region durch die Ausstellung mit ihren Geschichten ein Gesicht geben.

Ausstellung ab 13. Mai

Am Samstag, 1. April, öffnet das Freilichtmuseum seine Pforten für die neue Saison. Die Ausstellung "Angekommen. Angenommen? Heimatvertriebene zwischen Hier und Dort" ist ab dem 13. Mai zu sehen.