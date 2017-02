Villingen-Schwenningen Scherwinski jetzt Vize-Vorsitzender

Anlässlich der Mitgliederversammlung am Donnerstag im Vereinsheim blickte der Vorsitzende Wilfried Richter auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Kooperation mit der Haslachschule und dem Turnverein sei erfolgversprechend gewesen, ohne die Senioren des Vereins hätte man nicht das Kindertraining durchführen können, dankte er den Senioren. Auch in der Wintersaison hatten sich Kinder in der Halle sportlich betätigt, lobte er. Am 24. April wurde die Saison eröffnet, für die Kinder begann sie zusammen mit dem Turnverein und der Haslachschule, im Mai, so Richter.

Er lobte den Hüttenwart Dietrich Treppner, der das Vereinsheim bestens geführt hatte und zeigte sich zufrieden, dass man 2016 von Vandalismus verschont geblieben war. Grund dafür sei wohl auch gewesen, dass die Sitzgelegenheiten nachts in das Vereinsheim gestellt wurden, so Richter. Die Liste der Instandhaltung sei nicht kleiner geworden, hier müssen fixe Arbeitstermine festgelegt werden, betonte er. Die vier Kilometer lange neue Wasserleitung, die in Richtung Vockenhausen verlegt werde, tangiere zwar die Tennisplätze, behindere jedoch nicht den Zugang zu den Plätzen, betonte er.

2017 wird die Saison am 30. April, 14 Uhr, eröffnet, am 5. Mai, 15.30 Uhr, für die Kinder, gab er bekannt. Die Trainingstage bleiben wie bisher, es seien sechs Mannschaften gemeldet, die Damen spielen wieder zusammen mit den Damen des Tennisclubs ­Weilersbach, so Richter. Der Freitag Nachmittag gehöre den Kindern auf vier Plätzen. Freitags wurde im Vereinsheim immer etwas Besonderes geboten, hier sollten sich aber die Mitglieder nicht unter Druck setzen, niemand sei verpflichtet, etwas ganz Besonderes anzubieten, betonte er.