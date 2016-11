Villingen-Schwenningen Scherf nimmt sich für jeden viel Zeit

"Wie wollen Sie sterben?" Möglichst schnell, dann wird das Thema verdrängt, eröffnete Scherf den Abend. Seit langen Jahren lebe er mit seiner Frau in einer Hausgemeinschaft. "Wir sind zehn Bewohner, wir sind füreinander da und dachten 1987, als wir in das Haus zogen, dass das Sterben weit weg ist, doch jetzt ist es näher gekommen", erklärte Scherf. "Wir möchten das Sterben in die Mitte der Menschen bringen, damit sie sich darauf einrichten können, dass Menschen um sie herum sind und auch das noch bleibende Leben wertschätzen", betonte er.

Rosemarie wollte noch nicht sterben

Einfühlsam und noch immer sehr bewegt, las er aus seinem Buch darüber, als die Wohngemeinschaft Rosemarie beerdigen musste. Sie habe gehadert, dass sie noch nicht sterben wolle, sie wollte noch Theater spielen, erinnerte sich Scherf und betonte, er denke man sei erst wirklich gestorben, wenn man vergessen ist. Rosemarie hatte sich zur Beerdigung einen Text aus dem Buch Hiob im Alten Testament gewünscht: "Der Mensch ist von kurzem Leben und voller Unruhe, wie eine Blume geht er auf, welkt dahin und hat nicht Bestand", zitierte er und meinte, dass dieser Text heute noch Bestand habe. Er und Annelie Keil hätten kein Lehrbuch und kein wissenschaftliches Buch geschrieben, sondern versucht, den Tod anzunehmen, erklärte er sein Buch, aus dem er noch eine weitere Passage vorlas, bevor er in den Dialog mit den Menschen eintrat.

Wenn man ein Familienmitglied oder einen Freund in seiner letzten Stunde begleite, sei das eine Aufwertung des eigenen Selbstverständnisses, betonte er. Auf die Frage von Knut Eike Buchmann, wie man sich auf seinen eigenen Tod vorbereiten könne, antwortet Scherf, da habe er kein Rezept, das müsse jeder auf seine eigene Art machen. Er rate, darüber zu reden und sich einen vertrauten Menschen zu suchen.

Ein Zuhörer erklärte: "Sie klingen angstfrei." Das sei er nicht. Er sei mittendrin, aber er lerne, darüber zu reden, antwortete Scherf.

Über seine Wohngemeinschaft erklärte er, dass man sich noch gegenseitig helfe, aber für den Fall, dass dies nicht mehr möglich sei, hätten sie einen Vertrag abgeschlossen mit Menschen, die sie im Haus pflegen würden. Auf die Frage eines anderen Besuchers, was die alleinstehenden Menschen tun könnten, antwortete Scherf: "50 Prozent der Menschen in Deutschland leben alleine, das ist eine Not. Überlegt, dass ihr da rauskommt. Es gibt auch hier genügend Projekte." Auf einen anderen Einwand, in so einer Wohngemeinschaft müsse doch Harmonie sein, antwortete Scherf, man verändere sich auch noch im Alter, "probiert es aus".

Lachend berichtete er: "Wir haben eine Freundin, die wir integrieren wollen, sie sagt "noch nicht", diese Dame ist 105 Jahre alt. Er räumte ein, dass er nicht alle Menschen erreichen könne, "es gebe viele verbitterte alleinstehende Menschen, die nicht mehr erreicht werden wollen."

Henning Scherf hatte die Zuhörer in seinen Bann gezogen und wollte nicht mehr aufhören, Fragen zu beantworten, obwohl es hieß, man müsse jetzt die Tonhalle räumen. Jeder Besucher wurde von ihm mit einem freundlichen Satz verabschiedet.