Villingen-Schwenningen "Scheherazade" begeistert Kinder

VS-Villingen. "Scheherazade" das war ein farbenprächtiges Spiel auf der Bühne mit Schülern, die neben Spielfreude und Schauspielkunst auch Akrobatik beherrschten. Dazu ein bewegliches Bühnenbild, das die Besucher verzauberte.

Das ganze Spektakel wurde überdies vom Sinfonieorchester der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen getoppt. Mal dramatisch, mal heiter, begleiteten die Musiker die Aktionen immer punktgenau auf der Bühne.

Zum Auftakt konnte man sich an dem mittelalterlichen Markt kaum satt sehen und in den fernen Orient eintauchen. Freudig wurde der Gewürzhändler begrüßt, der wieder auf dem Markt seine Waren anbot und von den Marktbesuchern umringt wurde. Die Hauptperson war Scheherazade, die gegen jede Vernunft den Sultan, der viele Frauen vor ihr verstoßen hatte, heiratete und es sich zur Aufgabe gemacht hatte, ihm mit fesselnden Geschichten davon abzuhalten, sie auch in die Wüste zu schicken. Jeden Tag erkämpfte sie sich mit ihren spannenden Geschichten einen weiteren Tag an seiner Seite. Scheherazade war auch schlau genug, jede Geschichte mit einer Fortsetzung, die sozusagen in der Luft hing, enden zu lassen. So blieb dem Sultan nichts anderes übrig, als ihr einen Tag zu schenken, denn neugierig, wie es weitergehen würde, war er schon.