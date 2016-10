Villingen-Schwenningen Schauspielerin zu Gast

VS-Tannheim. Die Deutsche Kinderkrebsnachsorge – Stiftung für das chronisch kranke Kind freut sich auf das Konzert mit dem Liederkranz Münchingen mit der Schauspielerin Astrid Fünderich am Sonntag, 16. Oktober, in der Nachsorgeklinik Tannheim. Beginn ist um 15 Uhr in der Aula der Nachsorgeklinik Tannheim. Der Eintritt ist frei.