Villingen-Schwenningen Schaufenster der Innovationskraft

Auch bei der 20. Auslobung des Innovationspreises soll 2017 der Erfinder- und Tüftlergeist der heimischen Wirtschaft weiter angeregt und in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt werden. "Der Innovationspreis ist ein Schaufenster, in das wir gerne die tollen Firmen in unserem Geschäftsgebiet stellen", so der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Arendt Gruben bei der Preisverleihung im vergangenen Jahr. Mit dabei sind auch wieder Markus Hoch und Manfred Kühne von der Hochschule Furtwangen University.

Sie begutachten und bewerten in bewährter Manier die eingereichten Bewerbungen, besuchen die Firmen und sind im Preiskomitee vertreten. Den Bewerbungsbogen erhalten Interessenten für den Innovationspreis der Sparkasse Schwarzwald-Baar zusammen mit den detaillierten Wettbewerbsbedingungen bei der Hochschule Furtwangen University, Außenstelle Schwenningen, oder können diesen über die Firmen- und Unternehmenskundenberater der Sparkasse Schwarzwald-Baar anfordern. Darüber hinaus liegen die Wettbewerbsbedingungen beim Technologiepark VS, dem Technologie-zentrum der IHK, der Handwerkskammer sowie in ausge-wählten Steuerberatungsbüros aus.

Die Bewerbungsunterlagen müssen bis spätestens 31. Juli 2017 bei der Hochschule Furtwangen University in der Jakob-Kienzle-Straße 17 in Villingen-Schwenningen eingereicht werden. Weitere Informationen, Hinweise und Empfehlungen bekommen Interessenten bei Markus Hoch oder Manfred Kühne unter der Telefonnummer 07720/30 74 30 0 sowie unter www.spk-swb.de