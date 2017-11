Villingen-Schwenningen Schau für Eisenbahnfreunde

Filme und Bücher ergänzen Angebot

Die Ausstellung ist an den Wochenenden 2. und 3. Dezember, 9. und 10. Dezember sowie 16. und 17. Dezember wie auch am Sonntag, 7. Januar, zu sehen. Geöffnet ist die Eisenbahn-Schau samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Auf der im Bau befindlichen H0-Anlage verkehren bis zu 40 vorbildgetreue Modellzuggarnituren aus allen Epochen. Schließlich gibt es wieder Filme über die Bahn, Bücher, Poster und Aufkleber, ein Besuch lohnt sich also.