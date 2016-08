Villingen-Schwenningen. Am Sonntag, 4. September, 11 bis 17 Uhr, bewirtetet der Fanclub des FC Schalke 04 "Königsblauer Virus VS" an der Mühle. Zum Mittagessen werden Schweinebraten mit Knödel und vegetarische Maultaschen jeweils mit Salat angeboten. Am Nachmittag wird zu Kaffee und selbstgebackenem Kuchen eingeladen. Das Gesangsduo "Werner und Wolfgang" wird mit zünftigen Liedern und lockeren Sprüchen für Unterhaltung sorgen. Für schlechtes Wetter ist ein Bewirtungszelt vorhanden. Der Erlös aus der Bewirtung kommt dem "Förderverein für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung Feldner Mühle" zu Gute.