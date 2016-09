Villingen-Schwenningen Schafhirten-Figur bereichert Museum

Nunmehr hat der Hüfinger Klaus Sigwart dem Bauernmuseum Mühlhausen eine etwa 50 Zentimeter hohe Figur geschenkt. Damit wird die Thematik zur Schafhaltung bereichert.

Zum Herbstfest am Sonntag, 25. September, ist das Museum in Mühlhausen ab 14 Uhr geöffnet. Hans Banholzer, Schäfer a. D., kann zur Schäferei in Mühlhausen fachkundig Auskunft geben.