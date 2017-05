Nun sitzt sie im Gremium: Birgitta Schäfer ist nach dem plötzlichen Tod des SPD-Urgesteins Bernd Schenkel für die SPD in den Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen nachgerückt. Oberbürgermeister Rupert Kubon vereidigte die Rechtsanwältin am Mittwochabend vor Beginn ihrer neuen ehrenamtlichen Tätigkeit. Bei den Kommunalwahlen 2014 trat sie zum ersten Mal an, vereinte auf Anhieb 5134 Stimmen auf sich. Foto: Spitz