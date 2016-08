Villingen-Schwenningen Schachspieler kehren an alte Spielstätte zurück

Froh sind der Vorsitzende Rudolf Thiemke und der Seniorenbeauftragte Bernd Fugmann, so schnell eine Lösung gefunden zu haben. Denn nachdem Alfons und Thea Nagel die "Bertholdshöhe" verkauft und das Lokal Ende Juli geschlossen hatten, hieß es auch für den Verein, sich nach anderen Räumen für das wöchentliche Treffen umzusehen. Es habe Gespräche mit Gaststätten, Schulen und Seniorenheimen geben, bis der Schachclub schließlich beim Café Raben auf passende Rahmenbedingungen gestoßen sei und die derzeit leer stehenden Räume im ersten Stock jeden Mittwoch nutzen kann, erzählen die beiden. Sie bieten nicht nur genügend Platz für alle Spieler, sondern eröffne auch die Möglichkeit, Turniere mit den anderen Seniorenmannschaften im Schachbezirk Schwarzwald auszutragen. Und das Team des Eiscafés bewirtet die Schachfreunde, so dass ausgiebigen Spielen nichts im Weg steht. Einzig das Fehlen kostenloser Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt sei ein Manko, stellen Thiemke und Fugmann fest.

Für einige bedeutet das neue Spiellokal eine Rückkehr an einen bekannten Ort: Schon in den 60er-Jahren hatte sich der Villinger Schachclub im "Raben" getroffen, weitere Stationen waren beispielsweise das Hotel Blume-Post und die Ganterstube.

"So lassen wir eine alte Tradition wieder aufleben", betont Thiemke. Rechtzeitig zum Start der Spielsaison im Herbst können die Senioren also wieder loslegen. Mit drei aktiven Mannschaften treten sie im Schachbezirk Schwarzwald an, insgesamt sind es bis zu sieben Teams, die unterein­ander Meisterschaften und Turniere austragen.