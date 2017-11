Villingen-Schwenningen. Der Schachclub Villingen-Schwenningen richtet am Samstag, 11. November, die Jugendbezirksmeisterschaften im Schach aus. Der Schachbezirk Schwarzwald umfasst den Landkreis Schwarzwald-Baar sowie den Altkreis Neustadt mit dem Schachclub Titisee-Neustadt. Teilnahmeberechtigt sind alle jugendlichen Schachspieler ab dem Jahrgang 1998. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme. Es wird in der Friedensschule, Mozartstraße 12, in Schwenningen, gespielt. Der Eingang ist an der Ecke Mozartstraße/ Mühlweg. Das Turnier beginnt um 11 Uhr und dauert bis etwa 14 Uhr. Je nach Teilnehmerzahl wird in verschiedenen Altersklassen gespielt. Eine Anmeldung ist vor Ort bis 10.45 Uhr möglich oder im Vorfeld per eMail bei: thomasburggraf@gmx.de oder per Telefon 07721/2 06 11 12,beziehungsweise 0176/0176 42 50 25 81. Bei Anmeldung sollten Name, Vorname, Geburtsjahr und gegebenenfalls der Schachclub angeben werden. Die jeweiligen Sieger der Altersklassen qualifizieren sich für die Badischen Meisterschaften, die in der 1. Januarwoche in Karlsruhe-Durlach ausgetragen werden.