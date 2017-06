Villingen-Schwenningen Saxofon und Akkordeon verzaubern Publikum

Beginnend mit einem flotten Ragg von Scott Joplin verzauberte das Duo sogleich das Publikum. Weiter ging es mit einem getragenem Tango aus Spanien und einem besinnlichen französischem Walzer. Erfreulich war auch die Musik von Iturralde, der sich auf einer Reise von griechischer Folklore inspirieren ließ, gefolgt von Samy mit "Samba Party".

Im ersten Teil des Abends erklangen eher die Klassiker, im zweiten Teil außer Milhaud die noch lebenden Komponisten. Diese Tanzreise umfasste 150 Jahre. Die Komponisten der Stücke waren und sind stark von der Musik des Mittelmeerraumes wie Spanien und Frankreich beeinflusst. Die Kompositionen des französischen Jerome Naulais mit Cha Cha, Tango und Bosa Nova versetzten das Publikum nach Lateinamerika. Weitere abwechslungsreiche Werke mit Wiedoeft, Albeniz und d’Rivera wurden vom Publikum begeistert aufgenommen.

Das Duo mit der spannenden Instrumentenkombination fand sich anlässlich eines Opernprojekts. Seitdem begeistern sie ihr Publikum mit Originalwerken und Transkriptionen aus der klassischen Musik. Die beiden Künstler mit internationaler Ausbildung gastieren an der Oper in Zürich und sind als Musikpädagogen im Bodenseeraum und in der Nordschweiz tätig.