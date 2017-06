Villingen-Schwenningen Saxofon und Akkordeon erklingen

Das 2013 gegründete Duo Croquembouche – mit Jürgen Callejas am Saxofon und Ina Callejas am Akkordeon – widmet sich seit Beginn an Originalwerken und Transkriptionen aus der klassischen Musik und begeistert das Publikum mit seiner Instrumentenkombination. Neben barocken Sonaten, romantischen Klängen und vom Jazz beeinflussten Werken haben es den beiden Musikern insbesondere Stücke aus Frankreich angetan.

Die beiden Musiker konzertieren sowohl im In- als auch im Ausland

Ina Callejas präsentiert ihr Instrument regelmäßig auf Festivals im In- und Ausland, spielt immer wieder am Opernhaus Zürich, tritt vielerorts im "Duo Escarlata" (Violoncello und Akkordeon) auf und konzertiert mit diversen Kammermusikpartnern. Sie studierte in Trossingen, San Sebastián und Bern. Sie war Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes.

Jürgen Callejas erhielt seine Ausbildung an der nationalen Kunstschule in Havanna/Kuba und konzertiert seit 1992 mit verschiedenen Orchestern, unter anderem mit der Südwestdeutschen Philharmonie oder dem Swiss Saxophone Orchestra, und Kammermusikbesetzungen in Deutschland und im Ausland. Er ist Saxofonlehrer an Musikschulen am nördlichen Bodensee und in der Schweiz.

Das Duo Croquembouche konzertiert diesen Freitag, 23. Juni, um 21 Uhr in Härings Kulturcafé, Kirchstraße 7. Unter anderem werden sie Kompositionen von Isaac Albeniz, Scott Joplin, Eric Satie oder Darius Milhaud bei einer "Musik für eine Sommernacht" spielen, die mit einem Glas Sommerbowle, die im Eintrittspreis inbegriffen ist, abgerundet wird. Karten gibt es im Café – dort sind auch Platzreservierungen für den musikalischen Abend möglich – und beim Schwarzwälder Boten in Schwenningen.