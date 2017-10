Villingen-Schwenningen "Sax wie’s isch" gibt Jubiläumskonzert

VS-Villingen. Am Sonntag, 5. November, jedoch bieten Wolfgang Wössner, Werner Kiefer, Ralf Vosseler und Dina Kuhn zum Herbstferienende ab 18 Uhr in der Zehntscheuer in Villingen mit einer Auswahl von "Best of"-Stücken Klassik, Jazz sowie Musikcomedy.

Die Verbindung zur Zehntscheuer im Villinger Riet und damit zur Narrozunft Villingen ist schnell erzählt, weil Werner Kiefer, Musiklehrer in Villingen und im Hegau, Mitglied der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen ist. ­Ohne diese wiederum sind Umzug und viele Anlässe rund um die Fasnet nicht denkbar. Bei so viel Kontakten ist es nicht weiter verwunderlich, dass Kiefer an jenem Abend augenzwinkernd "Die wahre Geschichte des Villinger Narrenmarsches" auf­decken wird.

Auch Wolfgang Wössner, vielbeschäftigter und in der Jugendförderung sehr erfolgreicher Stadtmusikdirektor in Schwenningen, fremdelt nicht mit der Narrozunft. Zur Erstbesetzung von "Sax wie’s isch" zählt außerdem Ralf Vosseler, der in Lauterbach, Schiltach und Reichenbach als Dirigent und Musiklehrer tätig ist. Dem einzigen weiblichen Mitglied Dina Kuhn, vormals Nöhre, jetzt Musiklehrerin in Mössingen, gewährte das Herrentrio ein Jahr Elternzeit. Die Musiker freuen sich, dass die junge Mama mit ihrem Bariton-Saxophon auch die weite Anreise aus dem Raum Tübingen für gelegentliche Proben auf sich nimmt. Der Ton stimmt zwischen den Vieren.