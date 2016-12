Villingen-Schwenningen "Satire muss ihren Rahmen voll ausschöpfen"

Böhmermanns Schmähgedicht auf den Türkischen Präsidenten habe auch bei den beiden Doppelstädtern eine Diskussion über die Grenzen der Satire ausgelöst. "Wenn sich das Ganze in einem bestimmten Rahmen bewegt, habe ich kein Problem damit. Diesen Rahmen muss man dann aber voll ausschöpfen. Satire soll auch weh tun", meint Michael Schopfer. Sein Villinger Counterpart Thomas Moser fügt hinzu: "Über das Gedicht an sich kann man streiten. Dass sich sogar die Bundeskanzlerin eingeschaltet hat, zeigt aber, dass Böhmermann etwas mit seiner Satire bewegt hat." Grundsätzlich sei es nie ratsam darüber nachzudenken, ob man etwas sagen darf oder nicht, meint Moser. "Man wird dann unglaubwürdig und das Publikum nimmt einen nicht mehr ernst." Dass die beiden durchaus ernst zu nehmen sind, zeigen sie mit ihrem satirischen Jahresrückblick "Wir schaffen das! Oder?".

Die Termine in Villingen sind am Donnerstag, 29. Dezember, am Freitag, 30. Dezember, am Donnerstag, 5. Januar, am Samstag, 7. Januar, am Sonntag, 8. Januar, am Freitag, 13. Januar, und am Samstag, 14. Januar. In Schwenningen gastieren die beiden Kabarettisten am Freitag, 3. Februar, am Samstag, 4. Februar, und am Sonntag, 5. Februar und am Samstag, 11. Februar. Karten im Vorverkauf in Villingen beim Reinigungszentrum Heinzmann in der Niederen Straße 53, Telefon 07721/ 2 53 86, und in Schwenningen beim Blumenhaus Schopfer in der Schützenstraße 28, Telefon 07720/58 25, erhältlich. Auch über die Homepage www.kampf-der-giganten-vs.de und EMail th.moser@gmx.de sind Reservierungen möglich. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 16 Euro, eventuelle Restkarten gibt es für 18 Euro an der Abendkasse.