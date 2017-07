Villingen-Schwenningen Sanierung der Stadteinfahrt verzögert sich

VS-Villingen (mae). Eine der umfangreichsten Straßensanierungsmaßnahmen im Villinger Stadtbezirk wird erst im kommenden Jahr fortgesetzt. Die Autofahrer dürfte dies freuen – schließlich sind auch die Arbeiten rund um die Ansiedlung des Möbelhaus XXXLutz noch nicht beendet. Ursprünglich war geplant, die Goldenbühlstraße ab der Vöhrenbacher Straße bin hin zur Wieselsbergstraße im Sommer zu sanieren. Laut Stadtverwaltung, die in einer Sitzungsvorlage über das Projekt informiert, ist dieser Abschnitt erst für das kommende Jahr vorgesehen. Insgesamt ist der erste Teil der Sanierung der Stadteinfahrt West – von der Straße Am Krebsgraben bis zur Goldenbühlstraße in Höhe der Wieselsbergstraße – in acht Bauabschnitte unterteilt. Sechs davon wurden bereits umgesetzt, die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 8,5 Millionen Euro.