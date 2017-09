Die Sanierungsarbeiten in den Villinger Ringanlagen kommen gut voran. Die ausführenden Baufirma Schellhammer + Söhne aus Mühlhausen-Ehingen konnte bereits erste Teile des Weges – im Bereich zwischen dem Romäusturm und dem Gymnasium am Romäusring – wieder für die Fußgänger freigeben. Derzeit sind die Arbeiter dabei, die Wege am Durchgang in Richtung Bogengasse neu zu pflastern. Darüber hinaus wurden bereits die Flächen für den zukünftigen Street-Workout-Parcours mit mehreren Stationen und Sportgeräten vorbereitet. Aufgrund der Fortschritte ist mittlerweile der Abschnitt zwischen dem Spielplatz am Gymnasium bis zum Durchgang Bogengasse gesperrt – Fußgänger können aber auf den Schulhof ausweichen. Neben dem Austausch des Wegebelags steht darüber hinaus die Sanierung der Natursteinmauer am Romäusring, der Austausch von Sitzbänken und Mülleimern sowie die Aufwertung des Spielplatzes auf Höhe der Zinsergasse an. In den aktuellen Sanierungsabschnitt, der am Spielplatz enden wird, investiert die Stadt rund 424 000 Euro. Foto: Eich