Villingen-Schwenningen Samuel Koch besucht Nachsorgeklinik

Samuel Koch war am Donnerstag zu Besuch und kam mit den jungen Patienten sowie mit deren Geschwister und Eltern ins Gespräch. "Ich musste erst mal schlucken, als ich mich im Vorfeld meines Besuchs damit beschäftigt habe, was sich hier in dieser Klinik überhaupt abspielt und welche Patienten hier sind", sagte Koch kurz nach seiner Ankunft. Ehrfürchtig sei er vor all den Menschen, die hier sind. Auch er selbst kenne die Diagnose "lebensbedrohlich", wie sie die meisten der Patienten hier bekommen haben gut, sei dem Tod schon drei- oder viermal von der Schippe gesprungen und lag nach seinem Unfall mehrere Monate auf der Intensivstation.

Und doch sei er sehr gespannt darauf, diese Klinik kennen zu lernen. Einige der jüngeren Patienten nutzten gleich die Gelegenheit, um sich mit Samuel Koch fotografieren zu lassen. Er selbst stellte auch den Patienten Fragen und tauschte sich mit ihnen aus.

In einem anschließenden Rundgang zeigten ihm der kaufmännische Leiter der Klinik, Thomas Müller, und Vertreter der Stiftung die verschiedenen Bereiche und Räume. "Sie können sich unsere Klinik wie ein kleines Dorf vorstellen", erklärte Müller. Vier Wochen verbringen die Kinder mit ihren Familien hier mit dem Ziel, sich körperlich zu stabilisieren, seelische Belastungen zu verarbeiten und neue Kraft zu schöpfen. Im Bereich der "jungen Reha" hatten die Jugendlichen anschließend die Chance, sich in einer kleineren Gruppe mit Samuel Koch zu unterhalten. Er ging auf konkrete, auch sehr persönliche Fragen ein und nahm sich viel Zeit.