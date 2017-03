Villingen-Schwenningen Samstag fällt der Narrenbaum

VS-Villingen. Das Spektakel dürfte ein großes und unterhaltsames werden. Zwar ragt der Baum aufgrund des fasnetlichen Sturms nicht mehr in seiner vollen Länge von 17 Metern in den Himmel – die Feuerwehr kappte am Schmotzigen Donnerstag sicherheitshalber die Spitze – doch am Ende bleibt noch genügend Holz zum Zersägen übrig. Und wie könnte es bei diesem Namen auch anders sein: Anselm Säger, Erster Zunftmeister der Historischen Narrozunft Villingen, wird eigenhändig dem Stamm mit der Elektrosäge ans Holz gehen. Unterstützung erhält er von seinem Ratskollegen und Kumpel aus gemeinsamen Zunftballtagen, Alex Brüderle. Dass bei diesen beiden Erzkomödianten das Narrenbaumzersägen zu großem Theater werden dürfte, das ist programmiert. Unterstützt werden Säger und Brüderle durch die Schwenninger Ziegelbuben, denn die haben schließlich zum Zähringertreffen im Januar den Baum fachgerecht aufgestellt. So rund 200 Scheiben, vermutet Anselm Säger, dürften aus dem hölzernen Fasnetsymbol am Ende herauszuschneiden sein. Jede einzelne Scheibe wird mit einem Erinnerungsaufdruck durch ein eigens angefertigtes Brenneisen versehen. Eine Scheibe kostet zehn Euro und wer etwas mehr geben will – die Initiatoren werden sich nicht nein sagen hören. Schließlich geht’s ja um einen guten Zweck. Rund um die Narrenbaumaktion kann am Samstag durchaus noch mit der einen oder anderen Überraschung gerechnet werden.