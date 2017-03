Villingen-Schwenningen Saisonabschlussfeier: Wild Wings verabschieden sich in Sommerpause

Denn mit dem zwölften Tabellenplatz hatte das Team den Einzug in die Play-Offs knapp verfehlt. Nichtsdestotrotz feierte die Mannschaft nicht nur den Saisonabschluss, sondern auch einige Vertragsverlängerungen. So gab unter anderem der von tausenden Fans gefeierte Torhüter Dustin Strahlmeier an, seine nächste Saison "hier in Schwenningen", verbringen zu wollen.

Doch neben all der Freude über die Verlängerungen galt es auch, Abschied zu nehmen. Torhüter Joey MacDonald und Mannschaftskapitän Sascha Goc wurden von den Fans mit stehenden Ovationen und einem Erinnerungsvideo verabschiedet. Im Anschluss an das offizielle Programm bildeten sich lange Schlangen an den Autogrammtischen, um ein letztes Erinnerungsfoto mit den Stars zu schießen.