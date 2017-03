Villingen-Schwenningen Saison wird beendet

Die Anhänger dürfen zudem auch auf die Verkündung der einen oder anderen Vertragsverlängerung gespannt sein, heißt es vonseiten des Vereins. Hierauf dürften die Anhänger wohl am meisten gespannt sein, wird in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien doch schon fleißig spekuliert.

Natürlich wird es für alle noch mal die Möglichkeit geben, persönlich von den Spielern bei der großen Autogrammstunde Unterschriften und Fotos zu bekommen. Als weiteren Höhepunkt wird es die "Wir sind Schwenningen"-Interviewreihe erstmals in kompletter Länge zu sehen geben.