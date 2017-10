Villingen-Schwenningen Sängerin und Aktivistin

Amanda Rheaume hat eine kräftige, leicht raue Stimme, ein Gefühl für eingängige Melodien und die Fähigkeit, Roots-Pop-Arrangements zu zaubern, die einem sofort ins Blut gehen. 2014 gewann sie den Canadian Folk Music Award for Aboriginal Songwriter of the Year und wurde für den Juno-Award nominiert. Zudem kam sie auf die Shortlist des Council for the Arts für Ottawas RBC Emerging Artist Award.

In Ottawa machte sie sich schnell einen Namen als großzügige, der Gemeinschaft verschworene Künstlerin und Aktivistin. So war sie etwa an der Organisation des Babes for Breasts Konzert und damit verbundenen Albumprojekten beteiligt; bildete die Sturmspitze bei Ottawas Bluebird North Songwriter Showcases; trat dreimal vor den in Afghanistan stationierten Truppen auf; sammelte Geld für die Angehörigen von Militärmitarbeitern und verkaufte allein in Ottawa 6500 Weihnachts-EPs um Geld für die Boys and Girls Clubs of Ottawa zu sammeln.

Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro. Tickets im Vorverkauf gibt es bei Morys Hofbuchhandlung, Rietstraße, Villingen.