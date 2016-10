Villingen-Schwenningen Sänger harmonieren gut mit der Band

Mit einer großen Anzahl feiner Frauenstimmen, die sich in allen Liedern gut disponiert zeigten, sowie dem ergänzenden Männerpart, zeigte der Gesamtchor eine ausgewogene und gute Leistung. Titel wie "Über sieben Brücken musst du gehen", "Salz der Erde" oder "Top of the world" gaben dem ersten Programmteil Schwung, Besinnlichkeit und einfühlsame Melodien.

Solisten wurden gefordert in ihren Soloparts, so Melanie Neininger in ihrem gut interpretierten "Ave Maria", und ein gemischtes Ensemble überzeugte mit Leonhard Cohens "Halleluja" oder dem Titel "Love changes every­thing". In Matthias Faller hatte das Konzert einen sehr souveränen und einfühlsamen Organisten wie auch Klavierbegleiter, der bei verschiedenen Liedern, vor allem auch bei a-cappella-Stücken, gerne gesanglich unterstützte.

Mit von der Partie waren im Konzert Band und Chor der KJG Pfaffenweiler, die nach zaghaftem Beginn immer souveräner wurden. Die jungen Sänger fanden mit der fein besetzten zehnköpfigen Band gut zusammen, und das rhythmische Klatschen der Besucher unterstützte zusätzlich bei den Liedern. Auch in diesem Konzertteil gab es eine schöne Abwechslung von deutschem und englischem Liedgut.

Es war der zweite Auftritt des ausgewogen besetzten Ensembles mit ruhiger, aber auch swingender Musik, die ebenso gekonnt interpretiert wurde wie das abschließende und von allen Sängern gemeinsam gesungene "Take my life".

"Lassen Sie uns zum Abschluss gemeinsam singen", so stand es auf dem Programm, und mit dem Lied "Bleib bei uns Herr" kamen die Besucher dieser Bitte gerne nach. Somit hatte Chorleiterin Lioba Manger einen sehr großen Chor in der Dreifaltigkeitskirche am Ende des schönen Konzertes zu dirigieren.