Villingen-Schwenningen. Das Jubiläumsjahr 2017 wartet mit vielen spannenden Programmpunkten auf. Eine Besonderheit ist die Operngala mit dem "Projektchor VS", die am 8. Juli, 20 Uhr, im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen stattfindet. Die Veranstaltung wird live auf die Leinwand des Spitalgartens übertragen. Die Solisten sind von internationalem Format und werden von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen begleitet. Etwas ganz Besonders ist jedoch auch der Chor: Dieser setzt sich aus Sängern der Region zusammen. Der "Projektchor VS" trat 2009 zum ersten Mal auf und wird dieses Jahr vom neuen Villinger Bezirkskantor Marius Mack dirigiert. Alle interessierten Sänger haben jetzt die Chance, Teil des einzigartigen Projektchors zu werden. Gesucht werden Teilnehmer mit Chorerfahrung und Freude am Singen. Die Proben für die Gala beginnen Anfang März. Interessierte können sich unter info@kirchenmusik-vs.de oder unter 07721/84 5146 informieren.