Villingen-Schwenningen Sänger bereiten Patienten eine Freude

Christoph Maier, Arzt am Klinikum und Sänger in der Capella Nova Villingen und dem Oratorienchor, hatte zusammen mit Gunther Schwarz die Idee, den Patienten, deren Angehörigen und dem Klinikpersonal eine vorweihnachtliche Freude in Form von Musik auf den Stationen zu bereiten. Er lud interessierte Mitarbeiter des Klinikums ein, ebenso Sänger aus den Chören der Stadt. Nach einer einstündigen Probe unter der Leitung von Markus Kreutz ging es in Kleingruppen auf die Stationen, um Advents- und Weihnachtslieder zu singen. Mit dieser Idee machten die Akteure vielen eine Freude.

Im großen Eingangsbereich im Erdgeschoss erklangen nochmals viele Lieder, ehe die Sänger noch den ökumenischen Sonntagsgottesdienst musikalisch mitgestalteten. Auch die Verwaltung des Klinikums zeigte sich über das Engagement erfreut.