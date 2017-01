"Wir haben die Ideen aufgegriffen, die wir in Hanau gesehen haben", meint Kubon. Nicht nur das Ausleihen von Medien stehe dort im Fokus. Die Bibliothek biete vielmehr einen ganzheitlichen Ort für Kommunikation. Mit Medienzentrum und Stadtarchiv ist sie zudem in das Kulturforum integriert. In den hellen und transparenten Räumen sind auf 4300 Quadratmetern unter anderem Lesesäle, ein Kinderatelier- sowie Spielmöglichkeiten, ein Lesecafé, Veranstaltungsräume und eine Bühne untergebracht.

Im Frühjahr, berichtet Kubon, soll ein Beschluss dem Gemeinderat vorgelegt werden, dann könnte es zum Neubau kommen. Wichtig sei dabei die zeitliche Taktung, damit ein fließender Übergang zwischen der Öffnung beider Bibliotheken besteht.

Lesekoje für Kinder

Doch ob es überhaupt soweit kommt, wird mitunter durch die Zukunftsfrage des Villinger Bibliotheksstandorts zu klären sein. Bereits während der Exkursion hatte sich Bibliotheksleiter Volker Fritz zwar äußerst begeistert von den Zukunftsvisionen in Schwenningen gezeigt. Besonders hätten es ihm die Lesekojen für Kinder angetan. Gleichzeitig hatte er aber darauf hingewiesen, für Villingen eine entsprechende Dependance entwickeln zu müssen. Nötig hatte es die Bibliothek am Münsterplatz in jedem Fall: Ist sie doch seit Jahren bereits stark sanierungsbedürftig

Entspricht das auch den Plänen der Verwaltung? OB Rupert Kubon hält sich bedeckt, für Villingen gebe es noch keine konkreten Vorstellungen. Klar sei, dass der Schwenninger Standort an Attraktivität gewinne. "So etwas können wir nicht auch noch in Villingen machen", führt der OB weiter aus. Man müsse sich überlegen, was am geschicktesten für Villingen sei. Doch was, wenn sich die Mehrheit gegen die Variante von nur einer Standort-Ertüchtigung stellt? "Dann würde ich sagen", so Kubon, "lasst uns erst einmal eine Sache richtig hinbekommen, bevor wir eine weitere in Angriff nehmen".