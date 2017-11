Gegen einen Abriss mit anschließendem Neubau oder eine grundsätzliche Modernisierung des Gebäudes habe sie nichts, meint Mihajlovic, schließlich sei es alt und überholungsbedürftig. Die Hauptsache sei, dass sie ihren Standort behalten kann. "Wer gibt schon diese Lage auf und zieht ins Center, das möglicherweise wieder schließt?", fragt sie provokant.

Auch Lothar Hauser, Geschäftsführer des Optikers Die Brille, kritisiert, dass den Eigentümern alle drei bis vier Monate eine Konzeption vorgelegt werde. Er verweist zudem auf die erforderliche Einstimmigkeit aller acht Teileigentümer, wenn am Gebäude etwas verändert wird. Bei einer ersten Option, eine Seite anzuschrägen, seien die Eigentümer offen gewesen. Nun solle "etwas Richtung Mall" gemacht werden, das sei schwierig. "Die Lösung muss für uns alle akzeptabel sein", meint Hauser. Das schließe auch aus, dass das Geschäft möglicherweise während der Bauphase schließen muss.

Und noch ein Geschäft wartet auf nähere Informationen des Investors: das Unternehmen City Taxi neben dem ’sRössle-Tiefgarageneingang. Denn bisher habe Inhaber Wadih Naser-Eddeen nur aus der Zeitung von den Abriss- und Neubauplänen des Einkaufscenters erfahren. "Wir sind gespannt, wann sich der Investor bei uns meldet."

Das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart hat in der vergangenen Woche der Stadt VS mitgeteilt, dass es sich bei der 1978-80 erbauten Stadtbibliothek Schwenningen um kein Kulturdenkmal handelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Landesbehörde hat das Objekt auf Initiative eines Bürgers auf seine Kulturdenkmaleigenschaft geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass das Gebäude "zwar eine interessante Mischung aus regionalen und zeittypischen Elementen zeigt, die aber tatsächlich nur wenige neue, in Richtung Postmoderne weisende Ideen aufgreift und damit noch sehr stark den Vorstellungen der 1960er und 1970er Jahre verhaftet bleibt". Zudem hat das Bauwerk "verschiedene Ästhetik, Funktionsweise und topographische Einbindung störende Veränderungen erfahren". Insbesondere ist die ursprünglich gewollte Ästhetik an verschiedenen Stellen verfälscht: Die ursprünglichen dunkelbraunen Holzfenster wurden durch türkisfarbenen Alu-Fenster ersetzt, das charakteristische Drahtsicherheitsglas der Oberlichter durch Verbundsicherheitsglas. Einen weiteren Eingriff in die Gestaltung der städtebaulichen Situation bedeutet die Anlage eines Kreisverkehrs hinter der Bibliothek.