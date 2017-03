VS-Schwenningen. Rundfunkpfarrer Paul Schobel informiert am Mittwoch, 22. März, 14.30 Uhr, im Gewerkschaftshaus, Arndtstraße 6, die ver.di-Senioren über "Armut in einem reichen Land". In seinem Vortrag wird er anhand von Beispielen aufzeigen, dass auch relative Armut in einem reichen Land ein Leben in Würde beeinträchtigen kann und dazu aufrufen, durch eine Politik gegen Armut, Armutsfallen zu erkennen und zu beseitigen. Um Anmeldung wird unter Telefon 07720/8 50 60 gebeten.