Villingen-Schwenningen Rund um Hess geht’s Schlag auf Schlag

VS-Villingen. "Die Nordeon Group ist sehr stolz darauf, dass Schmitz-Leuchten aus Arnsberg seit dem 1. Dezember ein Unternehmen der Nordeon Group ist und damit die Position der Nordeon Group als eines der weltweit führenden professionellen Beleuchtungsunternehmen weiter festigt", heißt es in einer Pressemitteilung, die Nordeon gestern verschickte.

Ein weiterer, großer Deal der Gruppe also, die wächst und wächst und wächst. Verfügte der Nordeon-Konzern bislang über fünf Produktionsstandorte mit rund 700 Mitarbeitern, davon 147 Mitarbeiter in Villingen, kommen jetzt noch einmal rund 90 Mitarbeiter hinzu – so viele arbeiten nach Informationen unserer Zeitung nämlich bei Schmitz-Leuchten.

Die Expansion von Nordeon dauert schon seit Jahren an. Es geht Schlag auf Schlag: Erst 2012 gegründet, 2013, im März, wurde zunächst die Hess-Tochter Vulkan an Nordeon verkauft. Fünf Monate später dann schon der große Deal, der Villingen-Schwenningen so unmittelbar betraf: Nordeon übernahm Hess und sicherte dem Unternehmen so nach den Turbulenzen rund um den Bilanzskandal eine neue Zukunft. 2016 geht es weiter: Im Februar die Wila-Gruppe und nun gehört auch noch Schmitz dazu.