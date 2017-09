Villingen-Schwenningen Rund um Geschichte des Schwarzwalds

Eine Sonderführung zum traditionellen Waldhandwerk, eine Heuboden-Akademie zum Schwarzwald auf Fotos und die Offene Werkstatt für Familien laden ein zu einer Reise in die Vergangenheit. Der Sonntag, 1. Oktober, steht ganz im Zeichen des Handwerks. Bernd Seger lädt um 11 Uhr zur freien Sonderführung "Das Handwerk in den dunklen Wäldern" ein. Der Chemiker aus Gaggenau wirft beim Rundgang über das Museumsgelände einen Blick auf die traditionellen Waldberufe im Schwarzwald. Dabei thematisiert er auch deren Bedeutung in früherer und heutiger Zeit.

Wer selbst handwerklich tätig werden möchte, ist bei der Offenen Werkstatt für Familien genau richtig. Zwischen 11 und 16 Uhr bauen die Kinder ihre eigene kleine Schubkarre aus Holz. Altes Handwerk im Original können die Besucher bei den Vorführungen von 11 bis 17 Uhr erleben. In der Hammerschmiede stellt der Schmied sein Können unter Beweis. Außerdem lassen sich der Korbflechter und die Spinnerin über die Schulter schauen. Sockenstricken mit der Maschine wird im Tagelöhnerhaus gezeigt.

Am Dienstag, 3. Oktober, widmet sich das Freilichtmuseum der Fotografie. Im Rahmen der Heuboden-Akademie ist um 11 Uhr Andreas Morgenstern, Stadtarchivar und Museumsleiter aus Schiltach, zu Gast. In seinem Vortrag "Der Schwarzwald auf Fotos" geht der Historiker der Frage nach, welche Eindrücke Fotos vom Schwarzwald vermitteln. Dabei thematisiert er zum einen den Wandel in der Darstellung der Landschaft, der Städte, Gemeinden und Menschen vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Zum anderen zeigt er auf, wie sich die gesellschaftliche und technische Entwicklung in den fotografischen Aufnahmen widerspiegelt.