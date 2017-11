Villingen-Schwenningen Rund um den Polarkreis

Kerstin Langenberger, die nach eigenem Bekunden ungewöhnliche Jobs liebt, betätigt sich auch als Hundeschlittenführerin in Norwegen sowie als Fotografin, Guide und Assistant Leader auf Expeditions- und Kreuzfahrtschiffen in der Arktis und Antarktis. Ebenfalls ließ sie sich für den Eisbären-Begleitschutz auf Spitzbergen ausbilden – ein nicht gerade alltäglicher Frauenjob. So bekam sie Eisbären in nächster Nähe vor die Kamera, zudem Seehunde und andere Bewohner der Arktis.

Eindrücklich sind aber auch die Bilder über das kärgliche Leben der Inuit in Grönland, die nur vom Fischfang leben und während vier Monaten keine Sonne sehen. Faszinierende Naturphänomene, Bilder von fast apokalyptischer Erscheinung gewaltige Vulkanausbrüche. Ungeheure Rauchwolkentürme, die den Tag zur Nacht werden lassen, Lavaströme und das bedrohliche Grollen und die Explosionsgeräusche der Eruptionen zeigen die Hilflosigkeit der Menschen gegenüber solchen Naturereignissen. Betroffen wird jeweils besonders die Landwirtschaft wegen der Aschenschicht auf den Feldern und dem freigesetzten Fluor, das in die Gewässer gelangt.

Friedlicher die Bilder über die Nord- und Südlichter unter dem Oberbegriff Polarlichter. Sie gehören zu den faszinierendsten Naturerscheinungen. Aber auch die Eislandschaften mit den bizarren Eisbergen, die Eisinseln, auf denen Eisbären zu beobachten sind, dann der Kontrast des blauen Himmels und des Wassers zum dominierenden Weiss der Gletscher.

"Ein erbarmungslos schönes Winterwunderland", charakterisiert Kerstin Langenberger die Schnee- und Eislandschaft rund um den Polarkreis – ein Gebiet, das sie wohl nie mehr loslässt und Olaf Krüger wohl auch nicht. Erleben Sie die Live-Reportage der beiden renommierten Profifotografen mit außergewöhnlichen und preisgekrönten Fotografien, kombiniert mit eindrucksvollen Zeitraffer-Sequenzen in brillanter HD-Qualität.

