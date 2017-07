Villingen-Schwenningen Rund 80 Helfer packen kräftig an

Acht Tage vorher wurde das Zelt aufgestellt, am Donnerstag die Plane aufgelegt und am Freitag alles einzugsfertig gerichtet. Der Vorsitzende Garbrecht bedankte sich für das enorme Engagement der Helfer und die harmonische Zusammenarbeit im Verein.

Viele Spezialisten, wie beispielsweise die Räuchermeister am Räucherschrank, waren an beiden Tagen rund um die Uhr im Einsatz. Und auch für schlechtes Wetter – was bisher recht selten der Fall war – wäre der Verein präpariert gewesen, um genügend trockene Plätze und gute Zugangswege zu haben.

Doch nach Festende war noch lange nicht Schluss. Abbau der Zelte und der Toilettenanlagen, Entsorgung des in Fässern zwischengelagerten Abwassers und andere Aufräumarbeiten nahmen die Helfer nochmals in Beschlag. Dann sah man dem Naturpark den Festbetrieb nicht mehr an – bis zum nächsten Jahr.

Und das Ambiente soll auf längere Sicht noch schöner werden. Von Erosion gefährdete Uferteile werden befestigt und drum herum weiter aufgeforstet, um die Natürlichkeit der Anlage zu unterstreichen.