Villingen-Schwenningen Rund 50 Helfer packen kräftig mit an

VS-Tannheim. Aber dann ließ es der Sommer gewaltig brezeln mit einem Freibadwettersommer, wie man es sich wünscht. Mit noch 38 weiteren Badetagen waren es schließlich knapp 9000 Gäste, die es sich in Tannheim wohl gehen ließen. Das ist ein guter oberer Durchschnitt. Der größte Andrang herrschte am 20. Juli mit 583 Besuchern.

Ein Abverkauf von übrig gebliebenen Vorräten musste nicht vorgenommen werden. Nach wie vor beliebt an sehr schönen Tagen war das Eis vom Bauernhof.

Doris Riesle bedankte sich bei den rund 50 Helfern und ehrenamtlichen Bademeistern, die in über 2500 Arbeitsstunden für einen reibungslosen Betrieb sorgten. Die Zahl der Helfer höre sich zwar viel an, die meisten seien aber nur stundenweise da, so dass der Betriebsablauf immer am Limit ist und weitere Helfer nicht schaden würden, so Doris Riesle Bewährt habe sich die Anstellung eines hauptamtlichen Bademeisters die Woche über, und man hofft, dass dies so bleibt.