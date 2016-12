Villingen-Schwenningen Rund 200 Wohnungen für Studenten

VS-Schwenningen. Der Wohnungsmarkt für Studierende in Villingen-Schwenningen ist dürftig und die beiden bisherigen Wohnheime an der Schramberger Straße bieten derzeit nur Platz für knapp 70 Bewohner. Ein Mangel, den Clemens Metz, Geschäftsführer des Studierendenwerks Freiburg, gerne beheben würde.

"Wir streben mit unseren Wohnheimen grundsätzlich eine Versorgungsquote von zehn bis 20 Prozent an. Um diese in Schwenningen zu erfüllen, brauchen wir insgesamt etwa 300 Wohneinheiten." Demnach seien rund 200 weitere Wohnungen das Ziel des Studierendenwerks. Die von Metz angestrebten Maßnahmen erklärt er so: "Wir wollen den derzeitigen Standort an der Schramberger Straße ausbauen." Durch einen Anbau sollen dort rund 100 Plätze sowie weitere Hörsäle entstehen. Um auf die rund 300 Plätze zu kommen, schwebt Merz ein Neubau in Hochschulnähe vor. Dabei seien die Zahlen jeweils nur Anhaltspunkte. Es könnten sowohl 80 Plätze an einem Standort entstehen, als auch 120. So konkret seien die Pläne noch nicht, erklärt Metz.

Auf Standortdetails will der Geschäftsführer noch nicht eingehen, bestätigt aber: "Wir haben im Gespräch mit der Stadt unser Interesse an einem Gelände im Neckarpark bekundet."