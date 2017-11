Villingen-Schwenningen Rund 10 000 Euro kommen vom Förderverein

In 2017 hat der Förderverein ein Baby-Watch-System für die Kinderklinik bezuschusst. Die Installation dieser Einrichtung, die es Eltern ermöglicht, über Smartphone oder Tablet ihr Kind in der Klinik zu sehen, hatte bundesweit Aufsehen erregt, auch Rundfunk- und Fernsehsender berichteten. 4000 Euro fließen in ein Beleuchtungssystem in der Donaueschinger Klinik für Altersmedizin. Im Rahmen einer Sanierung werde es derzeit eingerichtet, berichtete Heim. Die nächste Mitgliederversammlung finde in Donaueschingen statt, verbunden mit einer Besichtigung und einem Vortrag über Altersmedizin, kündigte er an.

Der Freundeskreis schaffte für die Intensivstation auf Anregung der Patientenbetreuer zwei Fernsehgeräte an und veranstaltete – wie jedes Jahr – ein Mitarbeitertreffen, diesmal einen Comedyabend. Rund 10 000 Euro wurden in 2017 ausgeschüttet, belegte Schatzmeister Gruben und kündigte mit dem Kassenstand an: "Auch 2018 ist gesichert". Als Ausgaben sind der Ankauf von Fotografien der BSW-Fotogruppe für die Onkologie sowie ein Vortrag zum Thema "Kunst und Heilung" geplant. Das Mitarbeitertreffen widmet sich im nächsten Jahr auf allgemeinen Wunsch der Kommunikation zwischen Arzt, Patient und Pflegekraft. Zusammen mit der Hygienebeauftragten am Klinikum, Christine Molina- Benzing, werden die Mitglieder zu einem Unfalltraining im Simulationsraum eingeladen. Dieser Termin animierte den Vorstand zur Bezuschussung eines solchen Raumes mit 5000 Euro auch für die Krankenpflegeschule.

Für eine Aufstockung der Vereinskasse sorgten am Versammlungsabend Nicole Abert und ihre Tochter Noemi Stegmann. Die Friseurin hatte beim Familientag in ihrem Salon im Klinikfoyer Kunden gegen eine Spende frisiert und übergab 620 Euro.