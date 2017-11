Villingen-Schwenningen Ruhezeiten werden selten verlängert

Der Villinger Friedhof dient seit über 1000 Jahren als Bestattungsort. Zwei Männer der Stadtverwaltung kümmern sich um die circa zehn Hektar große Fläche, auf welcher sich 10000 Gräber sowie zehn Kilometer Weg befinden. Auch für die Aushebung und Abräumung der Gräber sind die beiden zuständig.

Zu den möglichen Bestattungen auf den Friedhöfen der Doppelstadt Villingen-Schwenningen gehören die altbekannte Erdbestattung sowie die Feuerbestattung. Die Pflege und Instandhaltung der Gräber wird über die Kommune geregelt. Die Gräber werden nach der Bestattung von den Angehörigen abgeräumt. In der Regel werden die Gräber von den Angehörigen oder den Nutzungsberechtigten selbst gepflegt, wobei diese auch die Möglichkeit haben privat ein Gärtnerunternehmen zu arrangieren.

Am Standort Villingen beträgt die Ruhezeit der Grabbestattungen 25 Jahre, in Rietheim und Weigheim beispielsweise 30 Jahre. Die Länge der Ruhezeit ist in den einzelnen Ortschaften im Raum Villingen-Schwenningen unterschiedlich geregelt. Die Abräumung als starker Kostenpunkt umfasst die oberflächliche Räumung des Grabes. Hier werden Bepflanzung, Grabsteinfassungen, Abgrenzungen sowie Fundamente entfernt. Die Gebeine hingegen werden nicht ausgegraben. Sollten Angehörige Grabbestandteile, wie etwa den Grabstein behalten wollen, müsse dies vor dem 15. März jeden Jahres bei der Friedhofsverwaltung gemeldet und über einen Steinmetz geregelt werden. Ansonsten werden die Grabbestandteile von der Ortsverwaltung entfernt. Die anfallende Gebühr wird bereits bei dem Erwerb eines Grabes fällig. Hier variieren die Preise zwischen den sogenannten Reihengrabfeldern (Einzelgräber) und Familiengräbern. Die Abräumungsgebühr für erstere beträgt 137 Euro, für letztere liegt diese bei 240 Euro. Im Falle des Wunsches auf Verlängerung der Ruhezeit kann das Familiengrab nachgekauft werden, wodurch mehrere Generationen bestattet werden können. "Bei Einzelgräbern ist kein Nacherwerb möglich, da diese nicht über eine Gasse verfügen, welche die einzelne Aushebung erlaubt", erklärte Franz Link, Mitarbeiter des technischen Dienstes. Aufgrund dessen werden die Einzelgräber in einer Reihe nacheinander ausgehoben. Beispielsweise werden im Frühjahr 2018 die Gräber der Verstorbenen im Jahre 1992, welche nebeneinander beigesetzt wurden, ausgehoben. "Eine Verlängerung der Ruhezeit gibt es selten, da die Angehörigen meist nach 25 Jahren Pflege und Instandhaltung des Grabes froh sind, diese nicht mehr zu übernehmen", so Gartenbauingenieurin Maria Storz, die seit dem Jahr 2000 der Friedhofsverwaltung angehört. Auf den Friedhöfen der Stadt Villingen-Schwenningen finden jährlich circa 950 Bestattungen statt. Davon sind inzwischen fast 75 Prozent Urnenbeisetzungen.