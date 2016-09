Schwarzwald-Baar-Kreis. Ab Freitag, 16. September wird an Freitag- und Samstagabenden die bisher nach Königsfeld bestehende Rufbusverbindung nach St. Georgen verlängert. Das teilt das Landratsamt mit. Damit wird künftig auch St. Georgen und St. Georgen-Peterzell am späteren Abend besser aus dem Oberzentrum erreichbar sein. "Interessant ist die Verbindung, die der Schwarzwald-Baar-Kreis in Kooperation mit Südbadenbus einrichtet, sowohl für Nachtschwärmer, als auch für Besucher von kulturellen Veranstaltungen in VS-Villingen", meint das Amt. Der Rufbus fährt am Freitagabend ab 23.30 Uhr und am Samstagabend ab 23.45 Uhr vom Bahnhof in VS-Villingen über Mönchweiler, Königsfeld, St. Georgen-Peterzell bis in das Stadtzentrum St. Georgen. Der Fahrtenwunsch ist eine Stunde vor Fahrbeginn bei der Rufbuszentrale der Südbadenbus, Telefon: 07721/99 27 94 8 anzumelden. Mit den neuen Spätverbindungen wird die Bedienungslücke am Abend von VS-Villingen nach St. Georgen an den häufigsten nachgefragten Tagen (Freitag- und Samstagabend) geschlossen und damit den Wünschen aus der Bevölkerung Rechnung getragen. Da die Spätverbindungen von Südbadenbus während der laufenden Fahrplanperiode eingerichtet werden, sind diese im gültigen Kreisfahrplan noch nicht enthalten. Die Spätverbindungen werden jedoch ab sofort in den elektronischen Fahrplanauskunftssystemen www.efa-bw.de und www.bahn.de den Fahrgästen angezeigt.