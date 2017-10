Villingen-Schwenningen Rückgabe von Diebesgut gegen Sex

Villingen-Schwenningen (flo). Geschädigt wurde eine in VS arbeitende junge Frau. Der mittlerweile inhaftierte Mann entwendete deren Laptop und Handy und bot schließlich die Rückgabe gegen Geschlechtsverkehr an. Die Geschädigte willigte ein und hatte die elektronischen Geräte wieder, "dann aber trieb es der Angeklagte zu weit und wollte Geld", so ein ins Verfahren eingebundener Anwalt. 8000 Euro wurden gefordert – bei Nichtzahlung würden die Eltern und der Arbeitgeber der Frau verständigt. Die Frau verweigerte die Zahlung, daraufhin versuchte der Angeklagte den Druck zu erhöhen und forderte knapp 90 000 Euro. Das brachte das Fass zum Überlaufen, die Frau nahm ihren Mut zusammen und erstattete Anzeige. Aufgrund einer kleinen Justizpanne fiel die Verhandlung im Villinger Amtsgericht nun aus, der zuständige Richter Christian Bäumler wurde über die Verlegung des Angeklagten von Villingen nach Freiburg nicht informiert. Auch eine ins Gericht gekommene Schulklasse musste dieses wieder verlassen, ein erneuter Aufruf der Strafsache ist noch nicht terminiert.