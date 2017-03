Villingen-Schwenningen Rückendeckung für facettenreiches Kulturangebot der Stadt

Es sei ein Privileg in Villingen-Schwenningen, nicht nach Stuttgart oder Freiburg fahren zu müssen, um solch eine Vielfalt zu erleben, stellte Bernd Schenkel, SPD, fest. Alle seien mit dem Niveau zufrieden. "Was in den vergangenen Jahrzehnten entstand, ist erhaltenswert", wehrte er sich gegen Einsparungen. Ohnehin als knapp bezeichnete der grüne Fraktionssprecher Joachim von Mirbach den Etat, zumal er die Förderung der Kulturvereine umfasse. Das Angebot sei in einer breiten bürgerschaftlichen Basis verankert, das investierte Geld mehr als gerechtfertigt. Ein harter Brocken komme allerdings auf die Stadt zu, wenn es an die Neuordnung der Museenlandschaft in Schwenningen sowie den Bau von Depot und Stadtarchiv gehe.