Villingen-Schwenningen RTL-Rosenkavalier verkauft Gabelstapler auf Messe

"Die Bachelorette" 2017: 20 Kandidaten buhlen in sieben Folgen à 120 Minuten um die Gunst von Junggesellin Jessica. Was hat Johannes bewogen, bei der RTL-Show mitzumachen? Für einen Freund, der ein Modegeschäft hat, so erzählt der Kandidat, habe er gemodelt. Der Kontakt zu "Die Bachelorette" sei zustande gekommen, nachdem die Bilder veröffentlicht wurden. Anfang des Jahres hatte er sich zudem von seiner Freundin getrennt. "Die Teilnahme habe ich als Experiment angesehen. Ich wollte mir diese Chance nicht entgehen lassen." Auch wenn er noch nicht zuviel verraten darf, ob es womöglich zum Mr. Right gereicht und er die letzte Rose von Jessica bekommen hat, schwärmt der 29-Jährige: "Es war die bisher eindruckvollste Zeit meines Lebens." Besonders hätten ihn die traumhaften Orte, unter anderem Marbella, fasziniert, an die er womöglich sonst nie gekommen wäre.

Aus einer extravaganten Villa mit Pool und Champagner-Parties und von Liebes-Aufenthalten in entlegenen Urlaubsparadiesen zurück in den Arbeitsalltag auf einer Verbraucherschau: "Zurück ins normale Leben zu kommen, war eine krasse Veränderung", sagt Johannes. Momentan könne er dies noch gar nicht richtig realisieren. Und wie wird die Zukunft als "Die Bachelorette"-Star ausfallen? Er habe keine bestimmte Erwartung, wie sie verlaufen soll. Er liebe sein normales Leben, aber: "Ich bin Optimist und offen für Veränderungen." Ob er im kommenden Jahr auch noch auf der Südwest Messe zu finden ist?