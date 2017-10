Villingen-Schwenningen Roter Teppich für die von der Roten Liste

Schwarzwald-Baar-Kreis. Bis einschließlich Freitag, 20. Oktober, wird im Foyer des Landratsamtes mit zwei kleinen Ausstellungen auf Tierarten aufmerksam gemacht, die auf der sogenannten "Roten Liste" stehen.

Dazu gehört auch der Moorfrosch (Bild). Im Beisein von Vertretern der Naturschutzverbände, Kreisräten, der Landtagsabgeordneten Martina Braun und ehrenamtlichen Amphibienwarten eröffnete der erste Landesbeamte Joachim Gwinner gleich zwei Ausstellungen. Die eine beschäftigt sich mit den Roten Listen als "Gradmesser unserer Umwelt", die andere konkret mit dem stark bedrohten Moorfrosch. Der Natur- und Artenschutz sei zwar eine staatliche Aufgabe und werde auch vom Kreis durch zahlreiche Projekte verfolgt, sei aber ohne ehrenamtliche Unterstützung nicht zu schaffen, sagte Gwinner und nutzte die Eröffnung für ein Dankeschön an die rund 30 Freiwilligen, die sich in jedem Frühjahr der zeitintensiven Betreuung der Kröten bei ihren Wanderungen über vielbefahrene Straßen widmen.

Einer von ihnen ist Thomas Schalk, Vorsitzender der Nabu-Kreisgruppe, Lehrer am Hoptbühl-Gymnasium und dort Leiter der Umwelt-AG. In der Ausstellung sind auch Statistiken zu einer Krötenwanderung zu studieren, die er mit seinen Schülern 2010 an der Feldner Mühle durchführte. "Unsere Naturschutzbehörde ist ohne ihre Hilfe lahmgelegt", wandte sich auch der Kreisökologe Hans-Peter Straub an die Helfer. Er sprach von 26 Krötenwanderstrecken im Kreis, wovon erst fünf mit stationären Leitsystemen ausgestattet seien. Anfragen in Stuttgart auf weitere Ausstattungen seien bisher unbeantwortet geblieben, so Straub mit einem Blick auf die Landtagsabgeordnete, und die Ehrenamtlichen müssen sich an den Straßen weiterhin der Gefahr aussetzen. "Da muss sich etwas tun, denn dazu sind viele nicht mehr bereit", forderte Straub.