Villingen-Schwenningen Roter Förster aus dem schwarzen Wald macht das Rennen

Die SPD im Kreis zeigte sich gut aufgestellt, wenn auch durchaus mit unterschiedlichen Prioritäten zu politischen Themen. So fragte der eine Zuhörer den Förster nach der Waldpflege der Zukunft, andere wollten wissen, warum die SPD nicht energisch gegen Rüstung eintrete. Lukas Duffner aus Schönwald stellte fest: "Bei der Landtagswahl sind wir nicht an die Jugend herangekommen, wir müssen schauen: Was ist da los? Doch sie haben grün gewählt, also sind sie politisch." Ein Genosse aus Bad Dürrheim stellte schließlich die ketzerische Frage, warum eigentlich niemand die Wahrheit sage. Denn es gebe viele arme Rentner, die sich bezahlbaren Wohnraum nicht leisten könnten, während die Asylbewerber Wohnung und Essen ›gestellt‹ bekämen. "Darüber regen die Leute sich auf." Frank Banse meinte, er wäre nicht dafür, jemanden, der reich sei, Geld wegzunehmen. ""Aber es ist gut und schön, wenn man von dem abgibt, was man hat und was andere nicht haben‹.