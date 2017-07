Villingen-Schwenningen Rosige Aussichten für Schwenningen

Drei Parkebenen mit 356 Stellplatzeinheiten werden über die Straße Alter Angel erschlossen. Die Handelsebene im Erdgeschoss soll den Kunden über einen offenen Gastronomiebereich empfangen, der über die Mall sowie die Galerie zu den Ladeneinheiten des periodischen Bedarfs führt. Hier sollen sich unter anderem ein Lebensmittelmarkt, eine Apotheke sowie eine Drogerie ansiedeln.

Bedingt durch die Höhensprünge seien zwei Erdgeschossebenen und ein Obergeschoss vorgesehen, hinzukommen ein Unter- sowie Zwischengeschoss, das hauptsächlich zum Parken genutzt wird.

Fitness und Foodcourt

Auf die zweite Ebene sollen Fachmärkte, Textiler und Shops sowie Gastronomie ziehen. Geplant ist ein großer Foodcourt mit Sitzlandschaft in Terrassenform, heißt es zusätzlich in der Projektbeschreibung. Auch ein Fitnessstudio ist vorgesehen. Den Eingangsbereich der auf den Platz mündenden Mall bildet das umgebaute Bibliotheksgebäude – der Knackpunkt des vorangegangenen Gemeinderatsbeschlusses.

"Unter Erhalt des bestehenden Handelsbesatzes wird die Barrierewirkung des jetzigen Baukörpers dahingehend aufgehoben, dass zur Führung des Kunden das Gebäude an seiner süd-westlichen Ecke gefasst wird", beschreibt die Vorlage und nimmt damit die Problematik zur Verlagerung der Bibliothek auf: Damals hatten die Stadträte kritisiert, dass zu wenig Rücksicht auf die bestehenden Händler genommen würde.

Mediathek im Obergeschoss

Die neue "Stadtmediathek" werde im obersten Geschoss angesiedelt. Erschlossen über einen Aufzug und Treppenhaus, mit separatem Antritt im EG, bilde sie die Hauptnutzung der Etage.

Nach Planung der HBB sind im Forum VS auf den 15 000 Quadratmetern Verkaufsfläche neben dem periodischen Bedarfssegment (4200 Quadratmeter) 6500 Quadratmeter für Bekleidung, Schuhe sowie Lederwaren, 1000 für Sportartikel, 1800 für Elektro und Technik sowie 1300 für sonstige Hartwaren vorgesehen, heißt es in der 66-seitigen Begründung – dem Bedarf entsprechend.

City-Rondell zweiter Anker

Denn auch das Verträglichkeitsgutachten als Zusatz zur Vorlage macht deutlich: "Die Angebots- und Branchenstruktur des Einzelhandels in VS ist zwar relativ gut ausgebaut, zeigt aber dennoch einige Lücken." Zudem macht das Gutachten auf die "Schieflage in der Angebotsvielfalt zu Lasten der Schwenninger Innenstadt" aufmerksam. Nicht nur im elektronischen, auch im modischen Bereich bestehe Entwicklungsbedarf. Der Innenstadt fehle es außerdem vor allem an einem Vollsortimenter. Im Zusammenspiel mit dem City-Rondell bekäme der Kernbereich zwei starke Anker, von deren Wirkung die Fußgängerzone profitieren könne.

Bürgerinfomesse im Herbst

Laut Gutachten ist mit dem Anstieg der Einwohnerzahlen im Einzugsgebiet ein Anstieg des Nachfragepotenzials von etwa 23 Millionen Euro verbunden. Für das Forum sei von einem Brutto-Umsatzvolumen von rund 60 Millionen Euro pro Jahr auszugehen.

Wie bereits angekündigt, möchte HBB im Herbst eine Bürgerinformationsmesse veranstalten. Neben den Sach-und Fachvorträgen wird im Zuge einer Ausstellung mit plakativen Aufbereitungen zu einzelnen Fachthemen – Architektur, Gestaltung, Grünordnung, Verkehr oder Schallschutz – den Bürgern die Möglichkeit geboten, sich mit Fragen an die einzelnen Fachplaner zu wenden sowie Beiträge zur Planung abzugeben.