Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Landtags, Karl Rombach MdL (CDU) traf den Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown. Der Gouverneur des US-amerikanischen Bundesstaates besuchte den Landtag von Baden-Württemberg und warb in seiner Rede für den Klimaschutz. Baden-Württemberg und Kalifornien gehören zu den Gründern der "Under2Coalition", ein Netzwerk von Städten, Bundesstaaten und Unternehmen, das gegen die Erderwärmung kämpft. Bei einem kurzen persönlichen Gespräch berichtete Rombach dem Gouverneur von der im nächsten Jahr geplanten Reise des Verkehrsausschusses nach Kalifornien vom 1. bis 8. Juli 2018. Rombach wird zusammen mit den Mitgliedern des Verkehrsausschusses in Kalifornien Unternehmen und Forschungseinrichtungen besuchen, die auch an der Zukunft der Mobilität arbeiten.