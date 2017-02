Der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Rombach (Zweiter von rechts) hat die St. Gallus-Hilfe besucht. In der Villinger Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) werden unter anderem kleine Wetterhäuschen montiert. Die Regionalleiterin Barbara Reichstein (links) und Werkstattleiter Klaus Krähmer stellten Rombach in Rundgang und Gespräch die Arbeit der St. Gallus-Hilfe vor. In der Werkstatt arbeiten zurzeit 50 Menschen mit Handicap oder psychischen Erkrankungen. Rombach zeigte sich sehr angetan von der Arbeit der Betreuer wie auch von den jungen Menschen, die mit sehr viel Energie ihrer Tätigkeit nachgingen. . Foto: Seitz