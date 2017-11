VS-Villingen. Am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, ist es auf dem Nordring in Villingen zu einer Polizei-Kontrolle des Fahrers eines Kleinkraftrad-Rollers gekommen. Beim 26-Jährigen wurden Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt, was der anschließende Urintest auch bestätigte, teilt die Polizei mit. Der Test verlief positiv auf Cannabis. Den abschließenden Befund wird ein Gutachten über die entnommene Blutprobe ergeben. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen eines Kleinkraftrad-Rollers. Eine folgende Durchsuchung seiner Wohnräume führte zum Fund von Drogen-Utensilien. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit fahrerlaubnisrechtlichen und strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.