VS-Schwenningen. Ohne Führerschein ist ein 30-Jähriger mit einem Roller am Donnerstag gegen 4 Uhr in die Stadt gefahren. In der Neckarstraße war Endstation. Er wurde dort einer Polizeikontrolle unterzogen. Den dafür erforderlichen Führerschein konnte er nicht vorzeigen, da er nicht im Besitz eines solchen war. Darüber hinaus beförderte er einen Sozius im Alter von 24 Jahren. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sein Roller bleibt zunächst einmal bei der Polizei.