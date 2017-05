Villingen-Schwenningen Rollender Kiosk im Bürgerheim

Viele Menschen in Seniorenheimen können nicht mehr oder nur schwer das Haus verlassen. Dadurch geht ein Stück Alltäglichkeit und Eigenständigkeit verloren, zu dem auch das Einkaufen gehört. Wer bislang seinen Enkeln eine Tafel Schokolade in die Hand drücken wollte, aber nicht mehr so gut zu Fuß war, musste seine Kinder bitten, die Süßigkeit mitzubringen. Das soll sich nun ändern. Auf Anregung des Heimbeirats H. Hofmann wird daher seit Mai ein neuer Service im Bürgerheim angeboten: Künftig fährt zwei Mal wöchentlich ein mobiler Kiosk-Wagen durch die Wohnbereiche, auf dem Kleinigkeiten des täglichen Bedarfs angeboten werden. Hier können die Bewohner unabhängig ihrer Angehörigen und ohne das Haus verlassen zu müssen, Süßigkeiten, ausgewählte Kosmetikartikel, Piccolos, kleine Fläschchen Wein sowie Glückwunschkarten erwerben. Sie können selbst auswählen und bezahlen, was ihnen ein Stück Alltäglichkeit und Selbstständigkeit zurückgibt. Einige Bewohner nehmen bereits rege davon Gebrauch und freuen sich über den rollenden Kiosk. Neben dem Einkaufserlebnis schätzen die Senioren auch den Small Talk am Kiosk -Wagen. So trägt er ganz nebenbei auch zum allgemeinen Wohlbefinden bei.