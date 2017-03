Villingen-Schwenningen Rolle auf den Leib geschrieben

Auch sein "Gut gegen Nordwind" wurde bereits am TaT gezeigt. Vor allem die "brillanten Mono- und Dialoge in großartiger Sprache und aus dem Leben gegriffen" haben sie an dem Stück begeistert, sagt Regisseurin Verena ­Müller-Möck.

Mit Connie Burkhardt, Bernhard Limberger und ­Hermann Hummel fand sie zudem drei Schauspieler, denen ihre Rolle auf den Leib geschrieben worden scheinen.

In die moderne Praxis eines Paartherapeuten (Hummel) mit den üblichen beruhigenden Bildern an der Wand, hellen Farben, klaren Linien – und einem Boxsack kommt das Ehepaar. Joana (Burkhart) und Valentin (Limberger) erwarten Hilfe in ihrer Ehekrise vom Profi und schauen ihm erwartungsvoll entgegen – und er schaut erwartungsvoll zurück. Die unangenehme Stille erweist sich aber schnell als Ruhe vor dem Sturm, der ausbricht, sobald das erste Wort gesprochen wird.